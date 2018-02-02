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Политика

Депутаты Рады назвали польский закон о запрете «бандеровской идеологии» ударом в спину

2 февраля 2018, 13:40

Парламентарии отмечают, что Варшава «может разрушить фундамент добрососедских отношений между нациями и государствами».
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Депутаты Верховной Рады Украины назвали принятый в Польше закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов «болезненным ударом в спину». По мнению парламентариев Оксаны Юринец и Николая Княжицкого, он унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой. Об этом говорится в их заявлении, сообщают «Известия» со ссылкой на «Европейскую правду».

В заявлении депутаты отмечают, что принятием подобного закона Варшава «может разрушить фундамент добрососедских отношений между нациями и государствами».

Украинские парламентарии также призвали Президента Польши Анджея Дуду наложить вето на законопроект, что позволит преодолеть «трагические последствия общего прошлого украинцев и поляков».

Сенат Польши 31 января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В Киеве польский законопроект расценили как попытку «навязать одностороннюю трактовку исторических событий». Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук выступил с призывом отозвать украинского посла из Польши


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