Все новости Татарстан Россия

Политика

Сенат Польши принял закон о запрете идеологии украинских националистов

1 февраля 2018, 07:48

Ранее законопроект был принят депутатами польского Сейма, «за» проголосовали 279 из 414 парламентариев.
Польша прередала Латвии культурные ценности, вывезенные во время войны
Польша сняла запрет на полеты первых лиц государства на Ту-154
Самолет Президента Польши разбился под Смоленском
США ожидают от Польши решения по размещению ПРО
Бастовавшие шахтеры вышли из-под земли

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сенат Польши принял законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание преступлений бандеровцев во время Второй мировой войны. Документ принят без поправок, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское г агентство PAP.

Наказание за пропаганду идеологии украинских националистов составит до трех лет лишения свободы. Законом также предусматривается штраф или лишение свободы за отрицание геноцида поляков и евреев в Волыни или поддержку действий Украинской повстанческой армии (ОУН УПА, запрещена в РФ – прим. Т-и).

Ранее законопроект был принят депутатами польского Сейма. «За» проголосовали 279 из 414 парламентариев. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter