Сенат Польши принял закон о запрете идеологии украинских националистов

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сенат Польши принял законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание преступлений бандеровцев во время Второй мировой войны. Документ принят без поправок, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское г агентство PAP.

Наказание за пропаганду идеологии украинских националистов составит до трех лет лишения свободы. Законом также предусматривается штраф или лишение свободы за отрицание геноцида поляков и евреев в Волыни или поддержку действий Украинской повстанческой армии (ОУН УПА, запрещена в РФ – прим. Т-и).

Ранее законопроект был принят депутатами польского Сейма. «За» проголосовали 279 из 414 парламентариев.