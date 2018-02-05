Врио главы Дагестана отправил в отставку Правительство республики

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Врио главы Дагестана Владимир Васильев своим указом отправил в отставку Правительство республики в полном составе. Соответствующий документ опубликован на его сайте.
Временно исполняющим обязанности Председателя Правительства назначен бывший ранее первым вице-премьером Анатолий Карибов. При этом действующие члены кабинета продолжат свою работу до назначения новых.
Ранее сегодня были задержаны и. о. главы Правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов.
Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных для реализации социальных программ.