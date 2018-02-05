В Сети появилось видео задержания дагестанских чиновников

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Следственный комитет России обнародовал видео задержания чиновников Дагестана, включая исполняющего обязанности Председателя Правительства республики Абдусамада Гамидова. Видеоролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На видеозаписи можно рассмотреть золотой пистолет, который был изъят у Гамидова.
Задержанные чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств, направленных на реализацию социальных программ.
Ранее сообщалось, что у Гамидова во время следственных действий изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.