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В Сети появилось видео задержания дагестанских чиновников

5 февраля 2018, 15:48 , Фото: скриншот

В Сети появилось видео задержания дагестанских чиновников На видеозаписи можно рассмотреть золотой пистолет, который был изъят у Абдусамада Гамидова.

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Следственный комитет России обнародовал видео задержания чиновников Дагестана, включая исполняющего обязанности Председателя Правительства республики Абдусамада Гамидова. Видеоролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видеозаписи можно рассмотреть золотой пистолет, который был изъят у Гамидова. 

Задержанные чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств, направленных на реализацию социальных программ. 

Ранее сообщалось, что у Гамидова во время следственных действий изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.


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