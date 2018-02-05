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Четыре члена регионального правительства задержаны за хищение средств Дагестана

5 февраля 2018, 14:01

У врио председателя правительства Дагестана при обысках обнаружили золотой пистолет ТТ, Беретты и ПМ, а также два автомата Калашникова и патроны.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Следователи СК России расследуют дело по факту хищения средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В процессе расследования удалось установить причастность к хищению врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

Все подозреваемые задержаны, в их домах проведены обыски.

У Абдусамада Гамидова в процессе обысков изъяли золотой пистолет ТТ, письтолет «Беретта» и ПМ, а также два автомата Калашникова и патроны.

Всем указанным лицам вскоре следствие предъявит обвинение.

 


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