Все новости Татарстан Россия

Политика

На Украине возбудили уголовное дело на посетивших Крым немецких депутатов

5 февраля 2018, 20:24

Депутатам вменяют нарушение порядка въезда на полуостров.
Посетившие Крым немецкие депутаты удивились хорошим дорогам

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Украина начала расследование уголовного дела, возбужденного в отношении немецких депутатов, посетивших Крым 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Речь в формулировке так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав Генпрокуратуры Украины, идет о нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию». Депутатам также вменяют намерение обсудить с российской стороной деловые контакты.

Девять депутатов, представляющих немецкие региональные парламенты, назвали ошибочными санкции против России.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter