На Украине возбудили уголовное дело на посетивших Крым немецких депутатов

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Украина начала расследование уголовного дела, возбужденного в отношении немецких депутатов, посетивших Крым 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Речь в формулировке так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав Генпрокуратуры Украины, идет о нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию». Депутатам также вменяют намерение обсудить с российской стороной деловые контакты.
Девять депутатов, представляющих немецкие региональные парламенты, назвали ошибочными санкции против России.