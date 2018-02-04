Посетившие Крым немецкие депутаты удивились хорошим дорогам

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Делегация немецких депутатов, посетивших с официальным визитом Крым, выразила удивление хорошими местными дорогами. Об этом сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, информирует РИА Новости.

«Наши гости довольны визитом. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», – рассказал Гемпель.

Ранее сообщалось, что в ходе визита на полуостров немецкие депутаты назвали ошибочными санкции против России.