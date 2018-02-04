Прибывшие в Крым депутаты из ФРГ назвали ошибочными санкции против РФ

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Прибывшие в Крым девять депутатов, представляющих немецкие региональные парламенты, назвали ошибочными санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В состав делегации вошли депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из парламентов трех федеральных земель: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии.

«Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать», – подчеркнул один из делегатов.

Предполагается, что визит продлится с 3 по 9 февраля. Его цель – дать «особый сигнал» о готовности работать с российской стороной.