HBO анонсировал дату премьеры и трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого запада»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Телеканал HBO анонсировал дату выхода второго сезона сериала «Мир Дикого запада», пишет Газета.Ru.

Съемки второй части уже завершились. Премьера запланирована на 22 апреля.



Также на канале Youtube появился трейлер нового сезона. На видео запечатлены пейзажи американских прерий и скачущих по ним ковбоев. Зритель может услышать слова о «прекрасном мире», который можно «спасти» или «сжечь до основания».

Ранее были обнародованы трейлеры шестой части фильма «Миссия невыполнима» и «Соло: Звездные войны».