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Видео: В Сети появился трейлер спин-оффа «Звездных войн»

5 февраля 2018, 13:28

Продюсеры пообещали, что представят зрителю «дерзкие подвиги Хана Соло в опасном преступном подполье».
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Компания Disney обнародовала трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда. Видео с самыми зрелищными моментами доступно на канале YouTube.

Сюжет фильма основан на знакомстве молодого Хана Соло с Чубаккой. Впоследствии Чубакка станет его другом и сообщником. Также в фильме повествуется о знакомстве Соло с Лэндо Калриссианом, бароне-администраторе Облачного города, который проиграл главному герою космический корабль «Тысячелетний сокол».

Премьера фильма в России состоится 24 мая этого года. Продюсеры пообещали, что представят зрителю отчаянные подвиги Хана Соло в преступном подполье.


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