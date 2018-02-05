Видео: Вышел официальный трейлер шестой части фильма «Миссия невыполнима»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Компания Paramount Pictures представила на YouTube-канале трейлер шестой части киноленты «Миссия невыполнима: Последствия».

Главного героя – агента Итана Ханта исполнил голливудский актер Том Круз. Также в киносаге снялись Генри Кэвилл, отрастивший усы ради этой роли, Ребекка Фергюсон и Алек Болдуин.

Фильм насыщен опасными трюками. Ранее сообщалось, что Том Круз неудачно выполнил трюк на съемках, в результате чего сломал ногу. Актер попытался перепрыгнуть с декорации на крышу стоящего рядом здания, однако не рассчитал прыжок и ударился о стену. Все трюки Том Круз выполнил без дублеров.

Премьера фильма в России запланирована на 26 июля этого года.