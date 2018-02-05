МОК отказался приглашать 15 оправданных россиян на Олимпиаду в Пхенчхане

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с руководительницей Независимой группы допинг-тестирования (ITA), экс-министром спорта Франции Валери Фурнейрон отказалась приглашать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В результате на Игры не смогут поехать 13 действующих спортсменов. Это скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, конькобежцы Александр Румянцев, Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина, саночница Татьяна Иванова.

«Комиссия согласилась с тем, что решение CAS не сняло подозрений в допинге или не предоставило комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться "чистыми"», – отмечается в сообщении комитета.

Дополнительная информация, рассмотренная комиссией МОК, включала данные управленческой системы Московской антидопинговой лаборатории, следы запрещенных веществ, «доказательства манипуляций» и дополнительные конфиденциальные сведения.

Ранее президент МОК Томас Бах отмечал, что решение по оправданным судом спортсменам должно соответствовать духу вердикта, принятого 5 декабря прошлого года. Тогда комитет решил допустить до Игр только «чистых» российских спортсменов, никак не связанных с допинг-скандалом.