МОК может пригласить на Олимпиаду 15 оправданных российских спортсменов

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) спортсменов из России смогут поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан, если комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) их пригласит. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, дела этих 15 россиян будут рассмотрены индивидуально, однако о сроках говорить рано. Адамс пообещал приложить усилия для того, чтобы запустить процесс заново и тщательно изучить все факты.

В ближайшее время будет решаться судьба скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, участников лыжных гонок Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова, саночницы Татьяны Ивановой.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.