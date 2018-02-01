Депутат Рады предложил жестко ответить на запрет «бандеровской идеологии» в Польше

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Украина должна жестко отреагировать на принятый в Польше закон о запрете «бандеровской идеологии». Об этом написал в своем «Фейсбуке» депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Украинское государство должно жестко отреагировать на принятие Сенатом Польши так называемого закона о запрете “бандеровской идеологии“... Предлагаю как можно быстрее отозвать украинского посла из Польши для проведения консультаций», — написал украинский парламентарий.

Мосийчук также заявил о необходимости консультаций с Израилем и США, которые «тоже осуждают принятия этого шовинистического закона».

Накануне Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В Киеве польский законопроект расценили как попытку «навязать одностороннюю трактовку исторических событий».