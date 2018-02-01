Эксперт рассказал о последствиях введения запрета «бандеровской идеологии» в Польше

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Принятый в Польше закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов осложнит и без того непростые отношения Киева и Варшавы, однако это не вызовет незамедлительных политических последствий. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал главред журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«На отношения Польши и Украины этот закон повлияет плохо, естественно. Отношения и так, в общем, достаточно сложные. И это не первые действия Польши с выражением явного неудовольствия из-за героизации определенных исторических персонажей на Украине. Но я не думаю, что это повлечет за собой немедленные политические последствия, поскольку есть важные связующие факторы — общий антироссийский настрой польского и украинского правительств. Он сплачивает, несмотря на эти разногласия», — сказал Лукьянов.

Накануне Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В Киеве польский законопроект расценили как попытку «навязать одностороннюю трактовку исторических событий».

Лукьянов также добавил, что закон вряд ли может повлечь отзыв украинского посла из Польши. Ранее с таким призывом выступил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.