Песков отреагировал на драку между «мастодонтами» Сванидзе и Шевченко

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков увидел в драке журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом эфире радио «Комсомольская правда» подтверждение правильности решения об отказе от проката фильма «Смерть Сталина», раз даже такие «мастодонты» не могут сохранить контроль над своими чувствами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не знаю, будут ли сделаны замечания. Я в этом контексте скажу: а вы критикуете Министерство культуры за то, что они отозвали прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями, не могут держать себя в руках», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли сделаны какие-либо замечания журналистам как членам Совета по правам человека.

Инцидент случился во время передачи, на которой обсуждалось, стоит ли считать сталинизм болезнью. Сначала Сванидзе заявил, что Сталин довел страну до катастрофического состояния перед войной. Шевченко в ответ сказал, что его оппонент «плюет на могилы ветеранов», после чего завязалась драка.

Сатирическая комедия «Смерть Сталина» вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Министерстве культуры РФ. Общественники увидели в фильме оскорбление исторических символов, а юристы ведомства углядели нарушение российского законодательства. После этого министерство отозвало у картины режиссера Армандо Ианнуччи прокатное удостоверение.