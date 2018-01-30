Путин поблагодарил Машкова за игру в фильме «Движение вверх»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил актера Владимира Машкова — исполнителя главной роли —за фильм «Движение вверх», сообщает РИА Новости.

Машков представил результаты работы группы «Культура и искусство» на встрече, которую провел Путин со своими доверенными лицами в Гостином дворе Москвы.

Актер отметил, что не знал о том, что Президент России ходил на фильм. На что Путин ответил, что никуда не ходил, а посмотрел фильм на флешке, как современный человек. «Украли?» — пошутил Машков. «Нет, не украли, дали посмотреть. Почему сразу украли?» — парировал Президент, вызвав смех в зале.

Ранее сообщалось, что драма «Движение вверх» продержалась в рейтинге российского проката целый месяц и собрала 2,7 млрд рублей, установив рекорд в отечественном кинопрокате.