Все новости Татарстан Россия

Спорт

Айрат Мардеев: Юбилеи гонки и команды психологически давили на «Дакаре»

30 января 2018, 14:48

В 2018 году легендарный ралли-рейд «Дакар» отметил 40-летие, а гоночная команда «КАМАЗ-Мастер» празднует свой 30-й день рождения.
Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Мардеев: На «Дакар» поедут 4-5 экипажей
Гонщики команды «КАМАЗ-Мастер» прокомментировали итоги спецучастка ралли «Шелковый путь»
«КАМАЗ-Мастер» готовит к ралли «Шелковый путь» грузовик с новым двигателем
Владимир Чагин: «В августе станет ясно, выйдет ли "КАМАЗ-Мастер" на старт "Дакара-2018"»
Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейде «Шелковый путь-2016»

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Айрат Мардеев на брифинге в Доме Правительства РТ заявил, что юбилеи гонки и команды психологически давили на него на «Дакаре».

В 2018 году легендарный ралли-рейд «Дакар» отметил 40-летие, а гоночная команда «КАМАЗ-Мастер» празднует свой 30-й день рождения.

«Эти две даты несколько давили, отвлекали – юбилей "Дакара" и юбилей команды. Но перед важными соревнованиями мы работаем с психологами, стараемся всегда лишние факторы выбросить из головы. У нас есть гонка, трасса и задача, которая перед нами стоит. На все остальное не нужно отвлекаться, надо делать ту работу, которую мы любим и умеем делать. Если нашей машине не мешать ехать, она всегда привезет на хорошие позиции», – заявил Мардеев.

«Дакар-2018» прошел с 6 по 20 января на территории Перу, Боливии и Аргентины. Победителем ралли-рейда в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Эдуарда Николаева, его партнер по команде Айрат Мардеев вместе со своим экипажем финишировал третьим в генеральной классификации.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter