Айрат Мардеев: Юбилеи гонки и команды психологически давили на «Дакаре»

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Айрат Мардеев на брифинге в Доме Правительства РТ заявил, что юбилеи гонки и команды психологически давили на него на «Дакаре».

В 2018 году легендарный ралли-рейд «Дакар» отметил 40-летие, а гоночная команда «КАМАЗ-Мастер» празднует свой 30-й день рождения.

«Эти две даты несколько давили, отвлекали – юбилей "Дакара" и юбилей команды. Но перед важными соревнованиями мы работаем с психологами, стараемся всегда лишние факторы выбросить из головы. У нас есть гонка, трасса и задача, которая перед нами стоит. На все остальное не нужно отвлекаться, надо делать ту работу, которую мы любим и умеем делать. Если нашей машине не мешать ехать, она всегда привезет на хорошие позиции», – заявил Мардеев.

«Дакар-2018» прошел с 6 по 20 января на территории Перу, Боливии и Аргентины. Победителем ралли-рейда в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Эдуарда Николаева, его партнер по команде Айрат Мардеев вместе со своим экипажем финишировал третьим в генеральной классификации.

