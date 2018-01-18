Экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Шибалова сняли с «Дакара»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением пилота Антона Шибалова снят с «Дакара» решением судей по причине финиша с непройденными контрольными точками. Об этом сообщается на официальном сайте российской гоночной команды.

На первом спецучастке этапа 17 января грузовик Шибалова загорелся, но экипаж потушил пожар своими силами. Автомобиль вышел на старт второго спецучастка этапа, но пилот и механики поняли, что пожар все же имел последствия. Именно поэтому экипаж решил финишировать, не взяв все контрольные точки.

Обычно в таких случаях следует пенализация с присуждением штрафного времени, однако судьи вынесли вердикт о снятии экипажа Шибалова с гонки.

В команде «КАМАЗ-Мастер» это решение сочли излишне строгим и крайне неодноначным. Такая ситуация ослабит российскую команду, поскольку функции быстрой «технички» теперь переданы экипажу Дмитрия Сотникова.

В борьбе за победу на «Дакаре» осталось три экипажа «КАМАЗ-Мастера».