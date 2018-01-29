«Силовые машины» не увидели логики во включении в новый санкционный список

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). ПАО «Силовые машины» не увидело логики в попадании компании под санкции Соединенных Штатов, тогда как против концерна Siemens американская сторона ограничительных мер не ввела. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, опубликованном на ее сайте.

Американское Министерство финансов внесло фирму в санкционный список, так как оно является миноритарным акционером совместного предприятия с Siemens – ООО «Сименс технологии газовых турбин». Именно оно передало четыре газовые турбины, произведенные немецким концерном, ООО «ВО "Технопромэкспорт"», которое поставило их в Крым.

Руководство совместного предприятия было номинировано Siemens, и именно представители концерна принимали решения о заключении контрактов. «Силовые машины» же якобы не имели никакого отношения к заключению контракта по турбинам и не знали о перенаправлении их на полуостров, подчеркивается в сообщении.

«При этом компании Siemens органами власти США не предъявлено никаких претензий, и она не включена в санкционный список. Не правда ли, странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания, даже если она к этому никакого отношения не имеет», – констатируется в заявлении.

Кроме того, на предприятии отрицают, что его генеральный директор когда-либо публично поддерживал инфраструктурные проекты на Крымскому полуострове. В связи с этим пресс-служба компании выражает надежду, что «государственные ведомства США все-таки займут конструктивную позицию, объективно разберутся в ситуации и снимут необоснованные санкции».