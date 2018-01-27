США объяснили введение новых санкций против России

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Министерство финансов Соединенных Штатов объяснило расширение санкций против России конфликтом на Украине и «оккупацией Крыма». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, передает РБК.

Как пояснил министр финансов США Стивен Мнучин, новые рестрикции будут действовать до реализации Минских соглашений, так как «Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины».

В частности, в санкционный список попали три человека и две компании, связанные с поставкой на Крымский полуостров четырех турбин Siemens без разрешения производителя. Это заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор ООО «ВО "Технопромэкспорт"» Сергей Топор-Гилка, а также само ООО «ВО "Технопромэкспорт"» и компания «Силовые машины».

Кроме того, ограничительные меры введены против трех людей и четырех фирм, участвующих в организации торговли углем из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также санкции введены против министра государственной безопасности ДНР Владимира Павленко и министра информации ДНР Игоря Антипова, которые действовали «в поддержку или от имени народной республики».

Попадание же в санкционный список губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова вызвано его участием «в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности и стабильности, суверенитету Украины».

В Министерстве иностранных дел РФ введение новых санкций объяснили беспомощностью американских властей и предупредили о возможных ответных мерах.