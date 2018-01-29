Музей антиквариата переедет «под крыло» Казанского Кремля

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Международный институт антиквариата, по сути являющийся уникальным музеем подлинного западноевропейского искусства, созданного до середины XIX века, поменяет месторасположение.

Экспонаты частной, но демонстрирующейся принципиально бесплатно коллекции миллионера Алексея Семина перевезут с 200 кв. м бизнес-центра на Сибирском тракте, 34 в отреставрированный его компанией ASG особняк на Карла Маркса, 16. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы инвестиционной компании Светлана Бородина.

«Международный институт антиквариата и наши реставрационные мастерские со временем будут располагаться в доме на Карла Маркса, 16. Правда, как скоро, пока сказать не можем, поскольку ASG зарабатывает деньги на инвестиционных проектах и лишь затем направляет их на восстановление объектов в историческом центре, четкому планированию по срокам это не всегда поддается», – пояснила собеседница агентства.

В настоящее время небольшая часть антикварного собрания занимает четыре комнаты одного из этажей бывшего административного здания завода. Тем не менее здесь нашлось место гобеленам, часам, салонной мебели, статуэткам и статуям, посуде и, конечно, картинам.

«Владелец скупает на аукционах, в основном во Франции, произведения искусства исключительно западноевропейских мастеров, при этом не позже середины XIX века. У нас есть много фарфора, художественная бронза, в небольшом количестве иконы и шпалеры, которые встречают посетителей сразу у входа. Шпалер 27, но это считается достаточно большим собранием: в таких музеях Будапешта (Национальном венгерском музее) и Вены примерно такое же количество шпалер. У нас очень большая коллекция мебели, которая сопоставима с числом и достоинством предметов коллекции Эрмитажа, большая коллекция западноевропейских часов (около 300) и живописи (около 3 тыс.)», – рассказала Светлана Бородина.

К слову, имеющееся в коллекции редкое кресло-сани с подогревом XVIII века, изготовленное русским мастером, стало «персонажем» в одной из последних передач сезона 2017 года программы «Что? Где? Когда?».

Приятным и неожиданным сюрпризом для всех посетителей оказывается то, что все экспонаты здесь можно трогать: ощутить рельеф рам полотен и самих холстов, посидеть в кресле или на диванчике, открыть секретер. Это разрешено, хотя в отличие от многих музеев Казани, где экспонаты, во-первых, сами по себе менее ценны и, во-вторых, зачастую выставлены в копиях, в Международном музее антиквариата каждая вещь – подлинник.

«Это незыблемая концепция владельца. Однажды у нас была учитель физики с 6-м классом, которая сказала, что именно так, органолептически, через структуру, фактуру (гладкость, холодность, скользкость), форму воспринимаешь произведение искусства во всей полноте. Поэтому собственник говорит, что предметам не страшно использование, если оно бережное. Если люди обращаются с ними бережно, то от того, что кто-то погладит или на стул, например, сядет, ничего не произойдет. У нас был, конечно, ужасный случай, когда человек хотел отколупнуть холст, но это был единственный раз. Я, когда увидела, сказала: "Вы что! Мы же не ставим колышки и веревки именно потому, чтобы люди посмотрели. И, понимаем, что на доверие они ответят заботой"», – заметила собеседница.

Музей был открыт в 2011 году. За семь лет существования ни один экспонат, по словам Бородиной, не был покалечен посетителями. Лишь время от времени реставраторы забирают некоторые из них, чтобы укрепить соединения, шарниры, подклеить и так далее. За состоянием предметов следят смотрители: в помещениях прохладно, для поддержания нужной влажности стоят емкости с водой. Свет включается только тогда, когда есть посетители. Без визитеров экспонаты находятся в темноте.

«Хранитель заботится о том, чтобы им было комфортно. А от того, что время от времени с ними люди пообщаются, я думаю, что… ведь для этого их и создавали», – подчеркнула Светлана Бородина.

К слову, увидеть здесь можно лишь небольшое количество предметов из собрания изящных искусств ASG, которое составляет около 6 тыс. вещей. Большая часть хранится в фондах и реставрационной мастерской. Впрочем, в Ночь музеев всех желающих бесплатно пускают и сюда.

С переездом Международного института антиквариата на Карла Маркса, 16 вставочные площади увеличатся до 1000 кв. м. Музей предполагается расположить на втором этаже здания с той стороны, которая выходит во двор, соединяясь с домом на Карла Маркса, 18.

Дом Коринфского, где будет размещаться музей, был первым сданным ASG объектом по соглашению с исполкомом Казани, прозванному «500 дней». Инвестиционной группе в 2013 году для дальнейшей реставрации и сохранения были переданы 26 исторических объектов в центре Казани.

Министерство культуры Татарстана приняло дом, построенный в конце XVIII века по проекту известного архитектора Василия Кафтырева, в июне 2016 года. Документально связать его с именем другого архитектора – Михаила Коринфского – невозможно, связь сохранилась лишь в названии.

Соседний с особняком и связанный с ним переходом Дом Банарцева на Карла Маркса, 18 также уже отреставрирован. Сейчас это Дом приемов, где в феврале прошлого года мэр Казани Ильсур Метшин принимал мэра Парижа Анн Идальго.