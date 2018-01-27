Дворянские сани с подогревом из музея Казани попали в «Что? Где? Когда?»

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Редкое кресло XVIII века с откидным сиденьем и полым отделением внутри из собрания Международного института антиквариата в Казани стало «персонажем» одной из финальных игр 2017 года интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Об этом сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь компании-владельца института и, собственно, саней – ASG.

При счете 4:3 знатокам команды Балаша Касумова выпал очередной вопрос от зрителей. В видеоформате его задавали казанские искусствоведы Алина Булгакова и Елена Власова: «Перед вами редкий образец кресла XVIII века, созданный в период правления Елизаветы Петровны. Кресло имеет округлую плоскую спинку, низкие подлокотники и ножки, декорированные резным растительным орнаментом. По всему каркасу масляная живопись с изображениями цветочных гирлянд. В верхней части кресла откидывающееся сиденье, под которым спрятана трапециевидная крышка и полое отделение. Через минуту просим вас определить назначение данного кресла, а также полого отделения внутри него. Желаем удачи!»

Двукратный обладатель «Хрустальной совы», игрок Михаил Скипский, отвечая на вопрос зрителей, предположил, что внутрь кресла помещается грелка, само кресло ставится на полозья, превращаясь таким образом в сани. Ответ принес команде очко и сравнял счет до 4:4.

В ходе обсуждения знатоки также высказывали версии, что представленный экспонат мог служить унитазом, креслом для пикников, для позирования живописцам или для рыбалки.

Кстати, креативные санки можно было увидеть сегодня в Мамадыше на фестивале самодельных саней «SunnyФЕСТ». Участие в нем приняли около 30 команд со всего Татарстана.