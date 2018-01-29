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Экономика и финансы

Минфин РФ: Причин для повышения минимальных цен на крепкий алкоголь нет

29 января 2018, 17:05

Ведомство объявило, что в ближайшее время повышения акцизов не предвидится, как и роста минимальной розничной цены на водку и коньяк.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ считает, что причин для повышения минимальной розничной цены (мрц) на крепкий алкоголь в 2018 году нет, сообщает ТАСС.

«Повышение мрц, как правило, обусловлено повышением акцизов. На ближайшие два года акцизы заморожены, поэтому с этой точки зрения нет таких причин повышать минимальные розничные цены», – приводит агентство слова начальника отдела акцизов Минфина РФ Нины Нечипорчук.

Розничная цена формируется с учетом затрат на сырье и логистику. Вместе с тем эти факторы не могут привести к существенному повышению минимальной розничной цены, пояснила специалист.

В России минимальная цена за 0,5 л водки составляет 205 рублей, за 0,5 л коньяка – 371 рубль.

Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз РФ планирует повысить минимальную цену на 0,5 л коньяка до 500 рублей. Впоследствии ведомство опровергло эту информацию.


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