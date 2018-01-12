Минсельхоз РФ планирует повысить минимальную цену на коньяк до 500 рублей

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Минимальная розничная цена на коньяк в этом году может вырасти более чем на треть и составить 500 рублей за пол-литра, пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгения Ахпашева.

На установлении новой минимальной цены настаивают добросовестные производители. Нынешняя цена — 371 рубль за бутылку объемом 0,5 литра — позволяет недобросовестным предпринимателям изготавливать фальсифицированную продукцию, на долю которой сейчас приходится 60 процентов рынка.

В мае 2017 года вступил в силу приказ Министерства финансов РФ о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Ранее цена за напиток составляла 190 рублей.