Минсельхоз РФ опроверг сообщения о планах повысить минимальную цену на коньяк

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства России опровергло сообщения о планах повысить минимальную цену на коньяк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аграрное ведомство.

Минстерство не выступало с предложениями повысить минимальную розничную цену на коньяк и не планирует инициировать такие поправки в дальнейшем. Эти вопросы не входят в их полномочия, уточнили в министерстве.

Газета «Известия» со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгения Ахпашева писала, что в ведомстве планируют повысить минимальную цену на коньяк до 500 рублей.