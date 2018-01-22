Фильм «Движение вверх» превзошел кассовые сборы «Аватара» в России

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Спортивная драма российского производства «Движение вверх» продолжает покорять вершины отечественного проката и уже превзошла результат «Аватара», сообщает РИА «Новости».

С 18 по 21 января «Движение вверх» собрало 345,1 млн рублей (против 336,8 млн рублей у «Аватара»). В итоге российский фильм собрал за четыре недели проката более 2,3 млрд рублей. На третьей неделе кинолента стала самой кассовой за всю историю российского кино.

Действие картины основано на реальных событиях. Фильм рассказывает о победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года над сборной США, которая была повержена впервые за 36 лет. За три секунды до окончания матча баскетболисты советской сборной, уступая в счете, вырвали победу у соперников, выиграв со счетом 51:50.



В фильме сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и другие.



На втором месте кинопроката по итогам последнего уикенда оказался фильм «Астрал-4: последний ключ», «бронза» досталась картине «Приключения Паддингтона-2».