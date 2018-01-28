Звезда «Игры престолов» объявила месяц выхода последнего сезона

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Исполнительница роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов» актриса Мэйси Уильямс рассказала, что первая серия последнего сезона выйдет в апреле 2019 года, сообщает РИА «Новости».

По словам Уильямс, съемки закончатся в декабре следующего года. Актриса также рассказала, что финальный эпизод сделан на максимуме возможностей.

Мэйси Уильямс отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня обрела мир и отпустила злость и желание мстить.

Ранее программный директор телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что сага по мере съемок становилась все более масштабной. Это касается в том числе батальных сцен и спецэффектов, а для их создания необходимо время.

Восьмой сезон «Игры престолов» будет включать шесть серий, каждая из них по длине будет соответствовать полнометражному фильму. Режиссерами финального сезона стали Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д. Б. Уайсс. Продюсерами – Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Кэролин Штраусс, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.