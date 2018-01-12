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HBO объяснил перенос выхода восьмого сезона «Игры престолов»

12 января 2018, 23:46

Для достижения высочайшего уровня качества шоураннерам требуется дополнительное время.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Последний, восьмой сезон культового сериала «Игра престолов» выйдет только в 2019 году, так как для достижения высочайшего уровня качества шоураннерам Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Бретту Уайссу требуется дополнительное время.

Об этом заявил программный директор телеканала HBO Кейси Блойс, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Сага по мере съемок становилось все более масштабной. Это касается в том числе батальных сцен и спецэффектов, а для их создание необходимо время, пояснил он.

При этом заключительный сезон сериала не предполагается использовать для запуска нового шоу. Однако работа над потенциальными спин-оффами ведется, добавил Блойс.

Восьмой сезон «Игры престолов» будет включать шесть серий, причем каждая из них по длине будет соответствовать полнометражному фильму. 


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