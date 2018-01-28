Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова: «Самые красивые мужчины – татары!»

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Во время встречи с поклонниками в казанском творческом пространстве «Маяковский» актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы заслужить ее внимание. Самые красивые мужчины – татары, заметила Михалкова.

«Я люблю умных мужчин, порядочных. Таких, как Андрей Борисович (Андрей Рожков, коллега Михалковой по шоу «Уральские пельмени» – прим. Т-и). Он примерный семьянин (трое детей), любящий муж. Прекрасная жена у него. Умный, остроумный, добрый. Люблю мужчин с юмором», – сказала она.

«И так как один уже занят – самый лучший, то она ищет себе какого-нибудь такого, – с улыбкой добавил сам Андрей Рожков, также присутствовавший на встрече. – Есть у вас знакомые с тремя детьми? Она сразу же заберет».

«А в каком городе самые красивые?» – спросил у казанцев и коллеги Рожков.

«Самые красивые татары! – ответила Юлия Михалкова. – И татарки, конечно».



Также Андрей Рожков впервые прокомментировал свои отношения с экс-директором «Уральских пельменей» Сергеем Нетиевским, к которому коллектив 17 января подал иск на 23 млн рублей.