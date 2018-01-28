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Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков заявил, что у Ольги Бузовой «мало половин»

28 января 2018, 11:59 , Фото: Александр Эшкинин

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков заявил, что у Ольги Бузовой «мало половин» Звезда популярного телевизионного шоу ответил на вопросы поклонников во время творческой встречи в Казани.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Актер телевизионного шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, отвечая на вопрос одного из поклонников об отношении к творчеству Ольги Бузовой, заявил, что у певицы «мало половин» («Мало половин» называется одна из песен артистки – прим. Т-и).

Вопрос прозвучал во время творческой встречи в Казани, которая прошла на площадке пространства «Маяковский» 27 января. Пообщаться с поклонниками накануне выступления в КРК «Пирамида» пришла также актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

«Я считаю, что у Ольги Бузовой мало половин, – без промедления ответил на вопрос из зала Андрей Рожков, получив в качестве реакции одобрительные возгласы десятков гостей встречи. – А вот Юля считает, что она очень трудолюбивая».

«Мы не знакомы с ней, но я действительно считаю, что она очень трудолюбивая», – подтвердила артистка.

К слову, во время общения с поклонниками в столице РТ Михалкова также подчеркнула, что один лишь талант не играет решающей роли в успешности человека, гораздо больший вес имеет именно трудолюбие и упорство.

«Это яркий пример того, что можно достичь каких-то определенных высот трудолюбием, хотя кто-то считает, что это вовсе не высоты, а наоборот, – иронично отметил Рожков, вызвав смех в зале. – По разговорам, она очень трудолюбивая, настырная, работает по 28 часов в сутки».


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