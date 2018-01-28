Андрей Рожков впервые прокомментировал отношения с Сергеем Нетиевским

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Актер и директор популярного телевизионного шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков сообщил, что продолжает общаться с бывшим директором коллектива Сергеем Нетиевским. Вопрос об отношениях с Нетиевским артисту задал один из поклонников во время творческой встречи в Казани на площадке креативного пространства «Маяковский» 27 января, куда Рожков пришел с коллегой Юлией Михалковой.

Рожков также подчеркнул, что за 25 лет вместе творческий коллектив, состоящий из десятка артистов, не может жить без конфликтов, это вполне естественно.

Ранее, 17 января, актеры «Уральских пельменей» подали иск к экс-директору шоу Сергею Нетиевскому на 28,3 млн рублей. Актеры просят признать одну из сделок с Нетиевским недействительной и вернуть им заявленную сумму. Предварительное судебное заседание состоится 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на базу Арбитражного суда Свердловской области.

Сейчас в СМИ появляется информация о том, что Сергей Нетиевский готов пойти на примирение с командой – в таком случае многолетние разбирательства могут быть закончены. По этой причине в «Уральских пельменях» ситуацию практически не комментируют. Конфликт коллектива с бывшим руководителем начался в 2015 году, когда на общем собрании Нетиевского лишили должности директора.

«Вопрос сложный и интересный, хотелось бы его немножко обойти стороной, но я лично с Нетиевским продолжаю общаться», – сказал Андрей Рожков казанским поклонникам.

«Я считаю, что нельзя ссориться, ссор надо избегать. Если есть какие-то недопонимания, нужно разбираться и исправлять что-то», – добавила Юлия Михалкова.

«Вообще творческий коллектив, представьте, существует 25 лет, – продолжил актер. – Естественно, было многое в нашей истории: и ссор, и недомолвок. Творческий коллектив без этого 25 лет существовать не может. Это очень долго, это очень сложно – сохранить дружбу в течение 25 лет, нас десять человек. Если у вас есть на примете такой коллектив рядом – это прекрасно. Потому что даже я в этом году буду отмечать 30 лет выпуска из школы, мы до сих пор дружим с одноклассниками. Я считаю, что это гениально – сохранить дружбу на такое долгое время, не испортить ее ничем. А еще и вместе работая. Когда ты встречаешь человека только раз в году – это другое дело, а тут ты с ним каждый вечер занимаешься юмором, споришь по поводу юмора и каких-то вещей: смешная шутка или не смешная. Трудно».