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Экономика и финансы, Политика

Дворкович счел новые санкции США бессмысленными и необоснованными

27 января 2018, 14:16

Ограничительные меры не приносят пользы никому, уверен российский вице-премьер.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович счел новые санкции США бессмысленными и необоснованными. О своей оценке он рассказал журналистам в кулуарах Hackaton-2025 в Сколкове, передает ТАСС.

«И прежние, и эти санкции абсолютно бессмысленны и не обоснованы ничем», – подчеркнул заместитель главы Правительства России и добавил, что они не приносят пользы ни США, ни кому-либо еще.

Ограничительные меры вредят, по мнению Дворковича, всем сторонам. «Поэтому мы будем просто продолжать работать и достигать лучших результатов», – пояснил вице-премьер.

Особое удивление у чиновника вызвало то, что новые ограничительные меры Соединенных Штатов касаются 21 физического и 21 юридического лица. «21 плюс 21? Такое ощущение, что они в какую-то карточную игру играют», – в шутку заметил он. 

Ранее Министерство финансов США объяснило расширение санкций против России конфликтом на Украине и присоединением Крыма. Новые рестрикции будут действовать до реализации Минских соглашений, объяснил глава ведомства Стивен Мнучин.


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