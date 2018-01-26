Все новости Татарстан Россия

Политика

США опубликовали новый список санкций против России

26 января 2018, 20:26

В список попали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.
Собчак высказалась в поддержку антироссийских санкций США
«Туполев» и «Ростех» не стали комментировать, как санкции США скажутся на предприятиях Татарстана
Конгресс США выразил готовность «доставить Путину ясное послание от имени американского народа»
Обнародован проект закона о санкциях США против России
Глава Минфина США объяснил цель антироссийских санкций

(Казань, 26 января, «Татар-информ») США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный американским Минфином.

В новый список внесли 21 гражданина России и Украины (из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР) и девять компаний, следует из документа.

В числе прочих в списке значатся замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак. 

Из компаний в список попали дочерние структуры «Сургутнефтегаза», в том числе Киришский НПЗ и «Сургутнефтегазбанк».

Это решение стало частью обязательств Минфина «по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения их обязательств в рамках Минских соглашений», ометили в американском ведомстве.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter