США опубликовали новый список санкций против России

(Казань, 26 января, «Татар-информ») США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный американским Минфином.

В новый список внесли 21 гражданина России и Украины (из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР) и девять компаний, следует из документа.

В числе прочих в списке значатся замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.

Из компаний в список попали дочерние структуры «Сургутнефтегаза», в том числе Киришский НПЗ и «Сургутнефтегазбанк».

Это решение стало частью обязательств Минфина «по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения их обязательств в рамках Минских соглашений», ометили в американском ведомстве.