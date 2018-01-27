Герои нового мультфильма на канале «Шаян-ТВ» будут говорить голосами Элвина Грея и Равиля Шарафиева

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Героев мультипликационного сериала «Суперкрылья», который запустят в эфир 1 февраля на новом детском канале «Шаян-ТВ», озвучили известные татарские артисты. Произведенный в Южной Корее мультфильм перевели на татарский язык в студии «Аксу», сообщила ИА «Татар-информ» режиссер этой студии по дубляжу Альфия Хадиева.

У «Аксу» уже есть опыт дубляжа мультфильмов – в 2016 году по заказу Министерства образования и науки Татарстана студия подготовила татарских «Фиксиков». Заказ на перевод корейских «Суперкрыльев» в 2017 году также поступил из министерства.

«Мы переводили с русского языка, для сравнения нам предоставили и английский вариант мультфильма. Редакторы перевода – переводчик и поэтесса Флера Тарханова и журналист газеты "Ватаным Татарстан" Рашит Мингазов. Ставить правильное ударение артистам помогали специалисты», – пояснила Хадиева.

Главный герой мультсериала – красный самолет по имени Джетт – будет говорить голосом актрисы Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Гузель Минаковой (Сибгатуллиной).

«Чтобы детям было еще интересней, мы пригласили известных артистов. Скажем, заслуженного артиста Башкортостана, автора популярных песен Элвина Грея маленькие дети знают хорошо. В мультсериале он озвучил самолет по имени Белла. Серий с его участием было немного, но наш проект его заинтересовал. Несмотря на плотный гастрольный график, он нашел время и пришел в нашу студию. С задачей справился великолепно», – рассказала собеседница агентства.

Самолет по имени Дядя Альберт будет говорить голосом народного артиста России и Татарстана Равиля Шарафиева. «Эпизодических персонажей озвучивали не менее известные артисты – народный артист Татарстана, заслуженный артист РФ Зуфар Харисов, руководитель театра юмора "Рэвешлэр" Абри Хабриев, певец Айрат Ильясов, артистка театра кукол "Экият" Рузиля Зарипова и другие», – сообщила режиссер.

«Мультсериал "Суперкрылья" относится к категории 0+. Он состоит из 52 серий, каждая из которых идет по 12 минут. Название на татарском звучит как "Суперканатлар", еще был вариант "Быстрые крылья". Дословного перевода слова "супер" в нашем языке нет, а по сюжету в каждой серии летают самолеты, диспетчер – человек, а самолеты летают сами по себе, поэтому решили остановиться на варианте "Суперканатлар"», – раскрыла некоторые секреты перевода Альфия Хадиева.

«Суперкрылья» выйдут в эфир на детском телеканале «Шаян-ТВ»: в 15.00 в сетке вещания «ТНВ-Татарстан» и в 15.15 в сетке «ТНВ-Планета». Телеканал «Шаян-ТВ» начнет свое вещание 1 февраля.