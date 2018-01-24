Детский телеканал «Шаян-ТВ» стартует в эфире 1 февраля

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). С 1 февраля телеканал для детей «Шаян-ТВ» начнет свое вещание. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель генерального директора телерадиокомпании «Яна гасыр» («Новый век») Данил Гиниятов.

«С февраля канал заработает в режиме испытания. Для начала по полчаса в сетке передач каналов “ТНВ-Татарстан” и “ТНВ-Планета”», – рассказал он.

Главный редактор телеканала – директор творческого объединения детского и молодежного вещания «ТНВ», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РТ Рамиля Сахабутдинова. По ее словам, «Шаян-ТВ» рассчитан на детей от 3 до 15 лет на татарском языке. Рамиля Сахабутдинова отметила, что подробнее о работе нового канала станет известно в пятницу, 26 января, на пресс-конференции, которая пройдет по адресу: улица М. Горького, дом 15. Здесь же расположена и студия «Шаян-ТВ».

«Передачи нового канала выйдут в эфир в 15.00 на “ТНВ-Татарстан” и в 15.15 на “ТНВ-Планете”. Президент РТ Рустам Минниханов дал добро: в дальнейшем телеканал будет вещать 24 часа на татарском языке. Как Президент сказал – так и будет: с 1 февраля мы в эфире. Мультфильмы на татарском языке, интересные телепередачи о жизни и творчестве детей найдут своего зрителя. Проблем с кадрами нет – талантливых детей, молодежи, говорящей на татарском языке, предостаточно, желающих участвовать в работе телеканала огромное количество», – поделилась Рамиля Сахабутдинова.