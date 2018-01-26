Телеканал «Шаян» будет выходить в эфир ежедневно по полчаса

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Каждый день на каналах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» 30 минут будут выходить передачи нового детского телеканала «Шаян-ТВ». Об этом сообщила руководитель детского канала Рамиля Сахабутдинова во время пресс-конференции, посвященной презентации «Шаян-ТВ».

«Передачи детского канала выйдут в эфир по полчаса с 1 февраля в 15.00 часов на „ТНВ-Татарстан“ и в 15 часов 15 минут на „ТНВ-Планете“. Организация целого телеканала требует немало финансов. Как только найдутся средства, потребуется 120 дней на техническое оснащение и 270 дней на подготовку телепередач. И только потом можно будет начать вещание в тестовом режиме», — заявила Рамиля Сахабутдинова.

Таким образом, примерно через год канал заработает все 24 часа в сутки. Уже разработана программа передач.

По мнению Рамили Сахабутдиновой, детская редакция — одна из лучших и ответственных редакций ТНВ. «Работа в детской редакции сложнее вдвойне. Все, кто у нас работает, знают об этом не понаслышке. Полагаю, что именно у нас куются новые кадры для работы на татарском телевидении, — сказала Сахабутдинова.

Руководство канала изъявило желание обучать детей, «выросших» на ТНВ, в вузах Казани.

На канале «Шаян-ТВ» будут работать талантливые дети — ведущие канала «Яшь ТНВ», а также знакомые зрителям Венера Иванова, Луиза, Айзиля, Рузаль, Зухра, Иван и другие.

Редакция канала расположена в одном здании с радиостанцией «Болгар радиосы». В ближайшее время здесь запланирован ремонт.