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Политика

Сурков и Волкер не сошлись в оценке украинского закона о реинтеграции Донбасса

27 января 2018, 11:34

По мнению помощника Президента РФ, новый украинский закон нацелен на «запоздалую легализацию незаконных действий киевской власти».
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Помощник Президента России Владислав Сурков и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер на переговорах в Дубае не сошлись в оценке принятого Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«<…> стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», – констатировал собеседник агентства.

Впрочем, по его словам, стороны договорились продолжить диалог.

Сам Сурков после встречи с Волкером заявил, что новый украинский закон направлен на «запоздалую легализацию незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке». Он увидел в нем попытку подвести юридическую базу под применение армии, экономическую блокаду и ограничение свободы передвижения, отмечает ТАСС.

При этом помощник Президента РФ заметил, что американская сторона «адекватно реагировала на высказанные озабоченности». В целом он оценил переговоры достаточно позитивно

Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса 18 января. В документе Россия признана «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными».


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