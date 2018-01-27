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Политика

Сурков назвал реализуемыми новые предложения Волкера по Донбассу

27 января 2018, 10:54

Помощник Президента РФ прокомментировал итоги встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине в Дубае.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Новые предложения американской стороны по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе выглядят реализуемыми. Об этом по итогам встречи со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером, состоявшейся накануне в Дубае, заявил помощник Президента России Владислав Сурков, передает ТАСС.

«"Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», – пояснил он.

Главным в поступивших предложениях Сурков назвал наличие подробного плана развертывания миротворцев, увязанного с реализацией политической части Минских соглашений.

Помощник Президента РФ пообещал изучить их и обсудить результат на новой встрече.

Незадолго до встречи в Дубае Волкер заявил в интервью Deutsche Welle, что ни одна страна не пришлет миротворцев в Донбасс, если не будет взята под контроль российско-украинская граница.


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