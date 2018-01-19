В Верховную Раду внесли предложение об отмене закона о реинтеграции Донбасса

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Верховную Раду Украины депутаты от «Оппозиционного блока» внесли проект постановления об отмене результатов голосования по закону о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на соответствующий документ.

Инициировали это предложение Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев, отмечает издание.

Теперь Председатель Рады Андрей Парубий не может подписать закон, пока народные депутаты не рассмотрят проект. Однако сегодня он уже закрыл сессию и распустил парламентариев на две недели каникул.

Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса вчера, 18 января. В документе Россия признана «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными».

Принятие законопроекта вызвало негативную реакцию российской стороны.