В МИД России прокомментировали новые санкции со стороны США

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Дополнительные санкции США в отношении ряда россиян и российских компаний демонстрируют беспомощность Вашингтона. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает «Газета.Ru».

В МИД также допустили ответ на новые ограничительные меры с американской стороны. «Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», — отметили в министерстве.

В ведомстве также акцентировали внимание на том, что посол США в РФ Джон Хантсман опубликовал статью о стремлении улучшить отношения между странами за несколько часов до введения санкций.

США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В новый список внесли 21 гражданина России и Украины (из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР) и девять компаний.