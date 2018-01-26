Гилязутдинов: Руководство поставило задачу выйти в финал Лиги чемпионов

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил, что руководство клуба поставило перед командой задачу играть в финале Лиги чемпионов.

В настоящее время «Динамо-Казань» с тремя победами в трех матчах лидирует в группе С главного европейского турнира. «Руководство поставило задачу играть в финале Лиги чемпионов. Но и команда, и тренерский штаб понимают, что есть только одно место – первое», – подчеркнул наставник.

Также Гилязутдинов назвал главных конкурентов его команды в Лиге чемпионов. «Безусловно, это турецкие клубы. Сейчас две итальянские команды очень успешно выступают в своих группах — „Конельяно“ и „Новара“. Причем у них очень хороший подбор игроков. Думаю, это как раз те коллективы, которые будут бороться за место в „Раунде 6“», — добавил главный тренер «Динамо-Казани».