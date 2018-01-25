Волейболистки казанского «Динамо» одержали третью победу подряд в Лиге чемпионов

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В День российского студенчества женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» проэкзаменовал сербскую «Визуру» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Эти соперники уже встречались в прошлом сезоне в двухраундовом противостоянии Кубка ЕКВ. Тогда казаночки за неделю дважды обыграли соперниц, не отдав ни сета. За год сербки предмет так и не выучили – вновь 3:0 в пользу «Динамо».

Со времен баталий в Кубке Европейской конфедерации волейбола и Казань, и «Визура» добились повышения в классе: «динамовки» попали в Лигу чемпионов как серебряный призер национального чемпионата, а сербские девушки как чемпион своей страны, по решению ЕКВ миновав квалификационную стадию. Помимо этих команд в группе C выступают польский «Хемик» и болгарская «Марица»: россиянки обыграли оба этих коллектива, а волейболистки «Визуры» уступили команде из Польши и взяли три очка в матче с болгарскими девушками. Таким образом, перед очной встречей «Динамо» и «Визура» занимали первое и третье места в группе ЛЧ соответственно. На внутренней арене и те, и другие стабильно входят в число лидеров: подопечные Гилязутдинова возглавляют турнирную таблицу российской Суперлиги прямо сейчас, а девушки из Сербии четыре года подряд удерживают первое место в своем национальном чемпионате. Фаворитками в этом матче были казанские волейболистки, но гостьи определенно могли попортить крови «динамовкам»: перед игрой главный тренер хозяев отметил быструю игру соперниц в атаке, а Евгения Старцева и Наталья Маммадова одной из главных черт «Визуры» назвали спортивную наглость. На предматчевой разминке подопечные Деяна Десницы пребывали в хорошем настроении, а некоторые из девушек встречали удачные действия подруг по команде дэбом – стильно, модно, молодежно.

Наставник гостий с первых минут выпустил на площадку диагональную Сару Царич, доигровщиц Сандру Лозо и Катарину Лазович, блокирующих Майю Алексич и Сладяну Эрич, связующую Александру Цирович и либеро Милену Димич. У «Динамо» матч начинали связующая Евгения Старцева, диагональная Наталья Маммадова, доигровщицы Ирина Воронкова и Элица Василева, блокирующие Ирина Королева и Анастасия Самойленко, либеро Екатерина Уланова.

Главной героиней первых минут матча стала капитан «Визуры» Эрич: диагональная, выступающая в этой игре на позиции центральной блокирующей, дважды подряд зачехлила Маммадову и Самойленко, затем выбила с приема Воронкову. Благодаря геройствам своего лидера гостьи худо-бедно держали «Динамо» в зоне досягаемости, а после эйса Лазович счет в сете и вовсе стал равным (13:13). Сербские волейболистки встретили это событие настолько бурно, будто только что выиграли Лигу чемпионов. В итоге на второй технический перерыв хозяйки ушли с преимуществом лишь в одно очко, и вся борьба в партии была впереди. Пауза пошла подопечным Гилязутдинова на пользу – они набрали четыре очка подряд, разрушив все надежды зрителей на упорную концовку сета. Впрочем, из этих пяти брейков «Динамо» пару-тройку гостьи отдали сами, поэтому винить в этой локальной неудаче им стоило только себя. Точку в сете поставила Самойленко, с подачи уложившая мяч точно в боковую линию площадки.

Перестрелка команд продолжилась во втором сете, на старте которого соперники поочередно набирали очки. Лишь перед первым техническим тайм-аутом хозяйкам удалось организовать для себя трехочковый перевес (8:5) благодаря уверенным действиям на краях сетки. Однако сербские волейболистки выиграли отрезок со счетом 4:1 и заставили Гилязутдинова впервые в матче взять тренерский перерыв. Его визави Деян Десница в паузе между сетами снял пиджак и работал на «бровке» очень эмоционально, в стиле футбольных тренеров Конте и Карреры. Эмоции наставника подпитывали игроков «Визуры», у которых в этот мини-отрезок получалось очень многое. Это нервировало Воронкову – очередной свой проигранный мяч волейболистка «Динамо» встретила парой непечатных выражений. Впрочем, доигровщица тут же исправилась, отыгравшись от рук блокирующих в аут, и очень бурно отпраздновала свой успех. Гостьи держали соперниц мертвой хваткой, не позволяя «динамовкам» серьезно увеличить свое преимущество в счете. В результате концовка второго сета получилась куда более упорной, а итоговая победа в партии досталась хозяйкам с отрывом в два очка.

Дебют третьей партии гостьи проиграли по всем статьям: 1:6 и тайм-аут от тренера в надежде что-то изменить. Но сразу два перерыва (сначала тренерский, а потом технический) сербским волейболисткам не помогли – они продолжили лупить в казанский блок и откровенно проваливаться в защите. Десница пустил в ход замены, но и они не работали: свой второй тренерский перерыв наставник «Визуры» взял, когда его команда проигрывала 3:14. В такой ситуации матч вполне можно было считать законченным, поскольку «динамовки» в этом сете боролись только против себя самих – их главной задачей на оставшуюся часть игры было не сбавлять темпа и не терять концентрации. С этим они успешно справлялись, и ко второй технической паузе отрыв «Динамо» составлял 12 очков. Гилязутдинов при таком преимуществе своей команды предоставил игровую практику молодой Анне Котиковой и Дарье Малыгиной, которые появились на площадке вместо Василевой и Маммадовой соответственно. Обе резервистки картину не испортили и помогли своей команде отпраздновать итоговую победу – «Динамо» с девятью очками продолжает возглавлять турнирную таблицу группы C Лиги чемпионов.

Волейбол, женщины. Лига чемпионов ЕКВ 2017/2018, групповой этап. Группа C, 3-й тур.

«Динамо-Казань» (Россия) – «Визура» (Рума, Сербия) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:11).