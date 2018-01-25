Муфтий РТ поделился впечатлениями от встречи с Путиным

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с председателем Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагиром хазратом Бикчантаевым. В ходе встречи председатель ДУМ РТ поделился с гостем впечатлениями от встречи с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Камиль хазрат подчеркнул теплое отношение главы государства к исламу и российским мусульманам, а также отметил, что Владимир Путин высоко оценил татарское богословское наследие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках двухдневного визита российского лидера в Татарстан состоялась встреча с мусульманскими религиозными деятелями в Казани. В ходе нее Путину вручили подарок – тугру его имени, изготовленную казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насибулловым.

Камиль Самигуллин и Тагир Бикчантаев сегодня также обсудили книгу великого татарского богослова и просветителя Шигабутдина Марджани «Хакк аль-ма’рифа ва хусн аль-идрак би-ма йалзам фи вуджуб ал-фитр ва-л-имсак» («Истина познания и красота постижения того, что следует в необходимости прекращения и начала поста»). Книга примечательна тем, что выпущена в свет в конце прошлого года в Иордании. Арабское сочинение татарского богослова подготовил к изданию профессор Луай ибну Абдурауф аль-Халили аль-Ханафи.

В завершение встречи муфтий РТ пригласил гостя к участию в мероприятиях, организуемых в рамках Года Марджани, объявленного в Татарстане Духовным управлением мусульман РТ.