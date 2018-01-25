Рустам Минниханов подарил Путину тугру правителя

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Российский ислам должен быть неотъемлемой частью мирового ислама, но при этом иметь собственное лицо. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Казани, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Встреча российского лидера с религиозными деятелями со всей страны продолжалась свыше полутора часов и завершилась далеко за полночь. Она прошла в непринужденной обстановке, отметили в пресс-службе муфтията РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе страны подарки – тугру его имени, изготовленную казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насибулловым, а также двухсотлетние миниатюры об истории ислама в России. В ответ Владимир Путин напомнил присутствующим о монете, которая послужила доказательством тысячелетия существования Казани.

Первым выступил ректор Болгарской исламской академии, заместитель муфтия РТ Рафик хазрат Мухаметшин. Он вкратце остановился на основных направлениях работы академии и достигнутых результатах. Выслушав доклад, Путин заметил: «Болгарская исламская академия завершает триаду "медресе – институт – академия" в системе мусульманского образования». Он сказал, что БИА выполняет «великую задачу», а также подчеркнул, что для противостояния чуждой для российских мусульман идеологии необходима собственная система ценностей.

«Наш ислам должен стать органичной и неотъемлемой частью мирового ислама. Но при этом со своим собственным лицом», – отметил российский лидер.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на встрече поблагодарил Президента России за поддержку в реализации проекта Болгарской академии и рассказал о вкладе татарских богословов в развитие мирового ислама.

«Татарская богословская школа имеет тысячелетнюю историю и в свое время славилась высочайшим уровнем развития. Блестящая плеяда татарских богословов тому подтверждение – Марджани, Баруди, Курсави, Насыри... Их идеи отражают мировоззренческие и культурные традиции прежде всего татарского народа, но тем не менее в свое время успешно завоевывали умы и настроения всего мусульманского мира. И в этом же ряду стоит крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский! Наследие, которое нам оставили эти ученые, сегодня служит основой для формирования эффективной российской системы подготовки богословских кадров», – сказал глава ДУМ РТ. По словам муфтия, нет ни одной мусульманской науки, труды по которой не писали бы татарские богословы.

Во встрече приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков и ее ректор Рафик Мухаметшин, а также другие религиозные деятели.