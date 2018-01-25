«Мисс Казань 2018» Гузель Мусина: Я не считаю свой титул ниже звания «Мисс Татарстан»

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Обладательница титула и короны «Мисс Казань 2018» Гузель Мусина заявила, что не считает свою награду ниже звания «Мисс Татарстан». После церемонии награждения республиканского конкурса красоты, который завершился в Казани накануне ночью, 24 января, девушка подчеркнула, что ничуть не расстроена заслуженной ей наградой.

«Я думаю, что здесь нет чего-то хуже, чего-то лучше, и „Мисс Татарстан“ и „Мисс Казань“ — это достойные титулы. Я не считаю, что один титул выше другого. Мы обе достойны, нас выбрали. Нам повезло, что мы с Камиллой хорошо общаемся (Камилла Хусаинова — „Мисс Татарстан 2018“), мы подруги, и обе победили», — прокомментировала она.

Гузель Мусина — студентка первого курса Высшей школы информационных технологий и информационных систем К(П)ФУ, будущий программист. Около 13 лет она профессионально занималась народными и современными танцами. В моделинге девушка уже пять лет, и нынешний конкурс для нее — уже второй заход в «Мисс Татарстан». В первый раз Гузель попробовала себя в главном конкурсе красоты республики, когда ей было 14 лет.

«Это был первый шаг в моей модельной карьере. Конечно, с тех пор изменилось многое: я была 14-летней маленькой девочкой, а сейчас я уже взрослая девушка, которая достойно может представлять свой город. Сегодня все было в удовольствие. Я получала удовольствие на сцене и просто наслаждалась моментом. Я не считаю, что это как-то сложно должно быть, такое бывает раз в жизни, и им надо наслаждаться по полной. В планах — достойно представлять свой город на международных конкурсах».

В подарок за победу в номинации «Мисс Казань» Гузель Мусина получила путевку в Париж. «Я была в Париже два раза, и это один из моих любимых городов. Я очень счастлива, что мне досталась такая возможность посетить этот город», — сказала девушка.

Традиционно в финальном этапе конкурса приняли участие 30 самых красивых девушек республики в возрасте от 14 до 23 лет из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Менделеевска, Зеленодольска и Нижнекамска.

Победительницей республиканского конкурса красоты стала 19-летняя студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, будущий спортивный менеджер, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Камилла Хусаинова.

Первой вице-мисс была назначена 19-летняя представительница Казани Полина Горюнова.