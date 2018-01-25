«Мисс Татарстан 2018» Камилла Хусаинова: «Я не ожидала победы, до сих пор не верю»

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Победительница республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан 2018», который завершился в Казани накануне ночью, 24 января, Камилла Хусаинова заявила, что не ожидала получить корону. Получив корону и титул главной красавицы республики, Камилла поделилась с прессой первыми впечатлениями от награды и планами на будущее.

«Самый сложный этап был в начале, самое сложное переживание. Но потом, кода ты выходишь на сцену и чувствуешь эти эмоции, все волнение пропадет, ты просто кайфуешь. Я не ожидала победы, сначала я не поверила, я до сих пор не верю, – рассказала девушка через несколько минут после церемонии награждения. – Сейчас мне хочется просто наслаждаться моментом».

Камилла Хусаинова – студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, будущий спортивный менеджер, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. По словам 19-летней девушки, карьеру модели она начала в агентстве «Ильдан-Лик» в возрасте 15 лет, уже позже присоединилась к общественной организации «Мисс Татарстан». В прошлом году Камилла Хусаинова получила первую корону: девушка одержала победу на вузовском конкурсе красоты «Мисс Академия».

«Без разницы, какой наряд будет на девушке. Если она любит себя, она самоуверенна и любит сцену, любой наряд будет на ней хорошо смотреться. Многие девушки приходят на конкурсы красоты потому, что они любят сцену, и для меня это самое главное. Я люблю быть на цене, делаю это с детства, люблю выступать», – отметила «Мисс Татарстан 2018».

Традиционно в финальном этапе конкурса приняли участие 30 самых красивых девушек республики в возрасте от 14 до 23 лет из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Менделеевска, Зеленодольска и Нижнекамска. Первой вице-мисс жюри выбрало 19-летнюю казанскую студентку Полину Горюнову.

«Мисс Казань 2018» стала также 19-летняя представительница Казани Гузель Мусина.