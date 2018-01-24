«Мисс Татарстан 2018» стала 19-летняя модель из Казани Камилла Хусаинова

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани на площадке концертно-развлекательного комплекса «Пирамида» прошел финальный этап XX конкурса красоты «Мисс Татарстан 2018». Обладательницей главного титула и короны стала 19-летняя модель из Казани Камилла Хусаинова. На конкурсе девушка выступала под номером 14.

Девушка успешно преодолела первый этап конкурса – дефиле, показала жюри эффектный выход в купальнике и стала одной из немногих конкурсанток, сумевших не ударить в грязь лицом на блиц-интервью в заключительной части конкурса. В этом году во время интервью участниц конкурса ждал сюрприз: вопросы им задавали известные артисты и звезды российского спорта. Камилле Хусаиновой выпал вопрос от комика Александра Реввы в образе «самого красивого мужчины вселенной» Артура Пирожкова.

«Привет вам из Солнечного Тайланда! – сказал артист с большого экрана, установленного на сцене. – С вами говорит самый красивый мужчина Вселенной. Все бы хотели иметь такого мужчину рядом с собой, но мое сердце уже занято, занято мной. Поэтому у меня вопрос к вам, девушки. Ответьте, пожалуйста, какими качествами должен обладать идеальный мужчина и почему?»

«Для каждой женщины идеальный мужчина должен обладать разными качествами. Для меня он должен быть мужественным и умным, с ним я должна быть как за каменной стеной. Мой идеальный мужчина должен быть похож на моего папу, которого я очень люблю. С идеальным мужчиной женщина должна чувствовать себя самой прекрасной», – без промедления ответила Камилла, вызвав аплодисменты в зале.

Стоит отметить, что, несмотря на простоту и шуточную форму вопросов, лишь несколько девушек смогли относительно связно и грамотно ответить на них. Среди таковых можно однозначно отметить еще двух. Следующий по рангу титул конкурса – звание «Мисс Казань» – завоевала 19-летняя Гузель Мусина. Первой же вице-мисс жюри выбрало тоже 19-летнюю казанскую студентку Полину Горюнову.

Традиционно в финальном этапе конкурса приняли участие 30 самых красивых девушек республики в возрасте от 14 до 23 лет из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Менделеевска, Зеленодольска и Нижнекамска. Помимо представителей коммерческих партнеров в состав жюри «Мисс Татарстан» в этом году вошли министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, начальник отдела культуры исполкома Казани Азат Абзалов и заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Не обошлось и без почетных гостей: знаменитый российский кутюрье Вячеслав Зайцев привез в Казань авторскую коллекцию одежды, которую представил в заключительной части вечера. Кроме того, модельер одел десять финалисток конкурса «Мисс Татарстан» для финального дефиле в платья из своей коллекции. Еще одним звездным гостем конкурса стал российский шоумен Тимур Родригез. Под аккомпанемент песен гостя конкурсантки дефилировали по сцене во время первого этапа.

Темой юбилейного, двадцатого по счету конкурса, по словам его неизменного президента и основателя Изольды Сахаровой, стала женская красота, напоминающая драгоценные камни. В оформлении зала и сцены доминировали золотые, серебряные, рубиновые и изумрудные цвета.