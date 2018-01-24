Госалкогольинспекция РТ будет продвигать на рынок местное пиво

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Несмотря на обвинения в региональном протекционизме, приоритетной задачей Госалкогольинспекции РТ в текущем году будет активное продвижение на рынке пива республиканских производителей. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ по итогам 2017 года руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

«В 2017 году инспекции в очередной раз были предъявлены обвинения по поводу проведения политики регионального протекционизма, в результате которой преимущества и преференции на республиканском алкогольном рынке якобы получают только местные оптовики и производители. Было несколько разбирательств в судах и антимонопольной службе», – рассказал он.

Жаудат Ахметханов отметил, что Татарстан одним из первых регионов в стране начал работу по борьбе с нелегальным рынком алкогольной продукции. Здесь с 1996 года действует система добровольной проверки каждой партии ввозимой и местной алкогольной продукции.

«Ежегодно от 2 до 6 процентов алкогольной продукции, представленной на добровольную проверку, забраковывается по качеству. Только в 2016 – 2017 годах было забраковано и не допущено к реализации в розницу более 1 млн литров алкоголя», – подчеркнул руководитель инспекции.

