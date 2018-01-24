В Татарстане из незаконного оборота изъяли 261 тыс. литров алкоголя

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сотрудники Госалкогольинспекции РТ изъяли в Татарстане в 2017 году 261 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции из незаконного оборота. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ по итогам 2017 года руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

«Данная работа проделана сотрудниками Госалкогольинспекции РТ совместно с коллегами из МВД по РТ. 55 процентов изъятого из незаконного оборота товара составляет алкогольная продукция, 44 процента — спиртосодержащая жидкость двойного назначения и 1 процент — самогон», — сообщил эксперт.

В прошлом году сотрудники Госалкогольинспекции РТ осуществляли контроль за работой потребительского рынка республики, в том числе за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Была продолжена работа по внедрению ЕГАИС на предприятиях торговли в сельских поселениях Татарстана.